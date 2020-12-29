يتابع النجم جمال سليمان الاجراءات اللازمة لاستخراج شهادة وسبب وفاة صديقه النجم حاتم علي، قبل نقله لأحد المستشفيات والبقاء هناك حتى يسافر إلى دمشق بعد غد الخميس على أقصى تقدير.

وفي اتصال هاتفي ببرنامج mbctrending أوضح سليمان أنه يتابع كافة الاجراءات، مشيراً الى ان نقل خبر وفاة النجم المميز لعائلته كان أمرا صعبا، خاصةً وأن زوجته الكاتبة دلع الرحبي توفيت والدتها قبل اسبوعين واضطرت الى السفر من كندا الى دمشق من جل العزاء واولاده عمرو وغالية كانا في مصر، وتكفل سليمان بنفسه بمهمة نقل الخبر الحزين اليهما.

وعن حالته الصحية، اكدت سليمان ان الراحل مخلص لعمله ويقوم به على اكمل وجه، وكان يجهد نفسه ويهتم بكل التفاصيل، وهالناس بتتعب اكتر شي بهالحياة”.

ولفت الى انه تواصل معه هاتفيا وخطط معه لقضاء ليلة رأس السنة معاً، “وفاته لم يكن في الحسبان ولكن الله قضى ذلك وجاء اجله”، مشيرا الى انه “كان طبيعي، ولكن الله اعلم الناس اللي عم تشتغل معه قالت انه كان تعبان وشعر باجهاد. ما بعرف”.

وكشف النجم السوري ان الراحل كان بصدد التحضير لمسلسل “سفربراك” بإنتاج ضخم وكان سيتطرق للحقبة التاريخية الصعبة التي عاشها الوطن العربي نهاية الخلافة العثمانية”.