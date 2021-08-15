انتقد الاعلامي اللبناني جمال فياض الفنانين الذين اعلنوا مؤخرا اعتذارهم عن عن حضور ​مهرجان الموريكس دور​ بدورته العشرين والذي كان مقررا اقامته مساء الأربعاء المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتب جمال فياض في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “كل الفنانين والمنتجين والضيوف الذين اعتذروا بعد صدور بيان تأجيل حفل الموركس دور، إنما أرادوا أن يخبروا الجمهور أنهم كانوا على لائحة المكرمين، إطمئنوا … ستعلن اللجنة الأسماء إذا طال التأجيل، فلا تزعلوا وتتزاحموا على المواقف، لم نشكك أبداً بوطنيتكم ومواقفكم التضامنية مع البلد !!”.

كل الفنانين والمنتجين والضيوف الذين اعتذروا بعد صدور بيان تأجيل حفل الموركس دور، إنما أرادوا أن يخبروا الجمهور أنهم كانوا على لائحة المكرمين،

إطمئنوا … ستعلن اللجنة الأسماء إذا طال التأجيل، فلا تزعلوا وتتزاحموا على المواقف، لم نشكك أبداً بوطنيتكم ومواقفكم التضامنية مع البلد !! — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) August 15, 2021

وكان قد أعلنَ الحساب الرسمي لجائزة “الموريكس دور” على “تويتر” تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الأربعاء 18 آب/أغسطس، إلى “موعد يحدد لاحقاً تبعاً للظروف”، وذلك بعد “فاجعة” الانفجار الذي شهدته بلدة “التليل العكارية” في لبنان اليوم وسلسلة الاعتذارات عن حضور الحفل.

صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي:

"بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء… pic.twitter.com/EuVGiymL3R — Murex D'or (@murexdor) August 15, 2021

وكان قد قدّم الممثل السوري ​قصي خولي​ اعتذاره عن عدم حضور التكريم لجائزة “​الموريكس دور​”، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر على لبنان وسوريا ودول اخرى، اذ كتب على حسابه الخاص: “بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول اخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة ‎الموريكس دور واشكر القيمين على هذا الحفل واتمنى ان نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل”.

بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول اخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة #الموريكس_دور واشكر القيمين على هذا الحفل واتمنى ان نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل. #قصي_خولي — Kosai Khauli - (@kosai1khauli) August 15, 2021

وكانت نوال الزغبي قد أثارت قبل ذلك ضجة بعد اعلانها الاعتذار عن حضور الحفل فكتبت نوال الزغبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” لا شك بأن جائزة الموريكس دور تعد من واجهات لبنان الحضارية ولا شك بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبارة ” . وتابعت : ” لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب. الذي تمرّ به البلاد على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة .. لبنان ليس بخير ”.

لا شكّ بأنّ جائزة #الموريكس_دور تعدّ من واجهات #لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في #بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة #لبنان قد أصبحت قريبة #لبنان_ليس_بخير — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 14, 2021

كذلك اعتذرت شركة Eagle Films لصاحبها السيد جمال سنان قبل قليل، عن حضور ​المهرجان وكذلك تشارك قرار الاعتذار عن استلام الجوائز كل من الممثلين ​دانييلا رحمة​ و​ماغي بو غصن​ وباسم مغنية، وكارول عبود، وأحمد الزين، والمخرج فيليب أسمر والكاتبة نادين جابر.

أعتذر باسمي وباسم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، كارول عبود، أحمد الزين، المخرج فيليب أسمر، الكاتبة ندين جابر وكل نجوم أعمالنا التي كان سيتم تكريمهم عن حضور الحفل..

رحمة الله على أرواح الشهداء..

والصبر لنا جميعاً.. — Jamal Sannan (@sanan_jamal) August 15, 2021 انييلا