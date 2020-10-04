أعلن الفنان المصري ” جمال يوسف ” عن تعافيه من مرض سرطان البلعوم الذي كان قد أصيب به في شهر إبريل الماضي .

وظهر جمال يوسف في مقطع فيديو نشرته جريدة ” اليوم السابع ” المصرية وهو يدخل في نوبة بكاء من فرحته بعد إبلاغه بخبر شفائه من المرض .

وأعرب عن شكره وإمتنانه للممرضات والطاقم الطبي لتوفير العلاج له والاهتمام بحالته الصحية في الفترة الأخيرة .

حيث أصبح في الوقت الحالي يتكلم بشكل واضح وذلك بعد خضوعه لـ 35 جلسة إشعاع خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى جلسات الكيماوي .

يذكر أن الفنان جمال يوسف كان قد كشف في مطلع سبتمبر الماضي عن إصابته بسرطان البلعوم .

شاهد بكاء الفنان #جمال_يوسف بعد تلقىه خبر شفاؤه من السرطان pic.twitter.com/tZrytMrao9 — اليوم السابع (@youm7) October 3, 2020