أعلن الفنان المصري ” جمال يوسف ” عن تعافيه من مرض سرطان البلعوم الذي كان قد أصيب به في شهر إبريل الماضي .
وظهر جمال يوسف في مقطع فيديو نشرته جريدة ” اليوم السابع ” المصرية وهو يدخل في نوبة بكاء من فرحته بعد إبلاغه بخبر شفائه من المرض .
وأعرب عن شكره وإمتنانه للممرضات والطاقم الطبي لتوفير العلاج له والاهتمام بحالته الصحية في الفترة الأخيرة .
حيث أصبح في الوقت الحالي يتكلم بشكل واضح وذلك بعد خضوعه لـ 35 جلسة إشعاع خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى جلسات الكيماوي .
يذكر أن الفنان جمال يوسف كان قد كشف في مطلع سبتمبر الماضي عن إصابته بسرطان البلعوم .