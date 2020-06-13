أثار الفنان اللبناني وائل كفوري غضب جمهور مواطنته الفنانة اليسا وذلك بسبب تجاهله لها وعدم ذكرها عند سؤاله عن اصدقائه من الوسط الفني.
وفي التفاصيل، فقد أحيا وائل كفوري حفلًا أون لاين عبر منصة شاهد من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وخلال إجرائه لقاء مع الاعلامي علي العلياني على هامش الحفل أجاب وائل عن سؤال حول أفضل أصدقائه في الوسط الفني، ليختار الفنان ملحم زين والفنانة نوال الزغبي، مؤكدًا أن علاقته بهما مميزة جدًا وأنهم على تواصل دائم، معتبرًا أنهما صديقاه الوحيدان بالوسط الفني.
هذا الجواب أثار حالة كبيرة من الغضب في اوساط جمهور اليسا، وذلك بسبب علاقة الصداقة المميزة التي كانت تجمع وائل كفوري بإليسا والتي كانت الأخيرة تتكلم عنها باستمرار وفخر.
يُشار إلى أن الفنان وائل كفوري كان قد مر مؤخرًا بظروف عائلية صعبة بعد إعلانه انفصاله عن زوجته السيدة أنجيلا بشارة، والتي كانت قد صدمت جمهور والصحافة بإعلانها تعرضها للتعنيف الأسري على يد زوجها، ووصلت الأمور بينهما إلى القضاء، لكنهما قررا في النهاية حل القصة وديًا من أجل ابنتيهما.