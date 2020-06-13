أثار الفنان اللبناني وائل كفوري غضب جمهور مواطنته الفنانة اليسا وذلك بسبب تجاهله لها وعدم ذكرها عند سؤاله عن اصدقائه من الوسط الفني.

وفي التفاصيل، فقد أحيا وائل كفوري حفلًا أون لاين عبر منصة شاهد من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وخلال إجرائه لقاء مع الاعلامي علي العلياني على هامش الحفل أجاب وائل عن سؤال حول أفضل أصدقائه في الوسط الفني، ليختار الفنان ملحم زين والفنانة نوال الزغبي، مؤكدًا أن علاقته بهما مميزة جدًا وأنهم على تواصل دائم، معتبرًا أنهما صديقاه الوحيدان بالوسط الفني.

وعلى شو عم تعتبوا على وائل كفوري و كأنو شخصية عظيمة وخسارة؟

شقفة فنان محلي مغمور وفاشل

غلطت اليسا ونفضت عنو الغبرة كم سنة وصارت الناس برا لبنان تعرفو

و هلق رجع لحجمو الطبيعي

لا أسف على رخيص

غريبين والله انتو

مينو وائل — Helen (@helenmulhem) June 11, 2020

بس اليسا من زمان بتحكي عن صداقتها بوائل بس وائل ما صان العشرة

وهي من فترة بسيطة قالت انه ما عندا اصدقاء بالوسط — Hala Sy (@Hala32282417) June 12, 2020

هذا الجواب أثار حالة كبيرة من الغضب في اوساط جمهور اليسا، وذلك بسبب علاقة الصداقة المميزة التي كانت تجمع وائل كفوري بإليسا والتي كانت الأخيرة تتكلم عنها باستمرار وفخر.

يُشار إلى أن الفنان وائل كفوري كان قد مر مؤخرًا بظروف عائلية صعبة بعد إعلانه انفصاله عن زوجته السيدة أنجيلا بشارة، والتي كانت قد صدمت جمهور والصحافة بإعلانها تعرضها للتعنيف الأسري على يد زوجها، ووصلت الأمور بينهما إلى القضاء، لكنهما قررا في النهاية حل القصة وديًا من أجل ابنتيهما.