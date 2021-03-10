تعرضت النجمة ” شاكيرا ” لهجوم لاذع من جانب جماهير نادي ” باريس سان جيرمان ” الفرنسي كونها صديقة مدافع نادي برشلونة الإسباني ” جيرارد بيكيه ” وذلك على خلفية المباراة التي ستجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا .
حيث تجمع جمهور الفريق الفرنسي في شوارع باريس قبل ساعات من المباراة ورفعوا شعارات تهين شاكيرا وتصفها بأبشع الأوصاف .
فتضمنت أحد اللافتات عبارة ” شاكيرا لا جونكيرا ” وهي مدينة تقع على الحدود ما بين كتالونيا وفرنسا ويعرف عنها اشتهارها بالدعارة في تلميح مهين وواضح ضدها .
وعلى الجانب الآخر أعرب جمهور شاكيرا عن غضبهم وإنزعاجهم من هذا التصرف بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا حملة ” احترموا شاكيرا ” مستنكرين إقحام إسمها لإستفزاز صديقها بيكيه .