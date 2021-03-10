تعرضت النجمة ” شاكيرا ” لهجوم لاذع من جانب جماهير نادي ” باريس سان جيرمان ” الفرنسي كونها صديقة مدافع نادي برشلونة الإسباني ” جيرارد بيكيه ” وذلك على خلفية المباراة التي ستجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا .

حيث تجمع جمهور الفريق الفرنسي في شوارع باريس قبل ساعات من المباراة ورفعوا شعارات تهين شاكيرا وتصفها بأبشع الأوصاف .

فتضمنت أحد اللافتات عبارة ” شاكيرا لا جونكيرا ” وهي مدينة تقع على الحدود ما بين كتالونيا وفرنسا ويعرف عنها اشتهارها بالدعارة في تلميح مهين وواضح ضدها .

وعلى الجانب الآخر أعرب جمهور شاكيرا عن غضبهم وإنزعاجهم من هذا التصرف بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا حملة ” احترموا شاكيرا ” مستنكرين إقحام إسمها لإستفزاز صديقها بيكيه .

| With over 30,000 tweets so far, #RespectShakira is trending on Twitter due to PSG fans holding a misogynistic banner directed at Shakira. #WomensDay #RespectWomen pic.twitter.com/Qh6oiQ5gHF — shakirastuff (@shakirastuff_) March 8, 2021

-Paris ville lumière, faites briller nos couleurs

-Barcelona no bienvenido

-Shakira à la jonquera

-L’Europe à genoux, tout Paris debout



07/03/2021#psgbarça #putabarca pic.twitter.com/zS6a17Yi1J — Paname-ReBirth (@PanameReBirth) March 7, 2021