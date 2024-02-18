تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي صور لمياء شقيقة النجمة المصرية ليلى علوي، والتي أثارت ضجة على السوشيال ميديا بجمالها الملفت، إذ يبدو الشبه بينها وبين شقيقتها كبير تحديداً في الملامح الجمالية والابتسامة.

صورة نادرة لـ شقيقة ليلى علوي

وفور انتشار صورة لمياء علوي، سرعان ما انهالت تعليقات الإعجاب بها من قبل الجمهور، إذ قالت أحد المتابعات: “جميلة جدا أخت ليلى علوي ياريتها استمرت في التمثيل” .

ليلى علوي وشقيقتها الصغرى لمياء

ما لا تعرفه عن شقيقة ليلى علوي

لمياء علوي شقيقة الفنانة ليلى علوي قد شاركت من قبل في عدد من الأعمال الفنية أثناء طفولتها فبدأت مع برامج الإذاعة والتفلزيون ثم شاركت في أعمال سينمائية بدور طفلة من أبرزها فيلم “من أجل الحياة” 1977 والذي شارك في بطولته كل من الفنان رشدي أباظة، والفنانة شويكار، كما شاركت في فيلم “فتاة تبحث عن الحب” مع كل من الفنان نور الشريف، ويسرا، وعماد حمدي، ولم تشارك بعد ذلك في أي أعمال فنية.

ليلى علوي تكشف أسباب اعتزال شقيقتها التمثيل

هذا وتحدثت الفنانة ليلى علوي عن شقيقتها الصغرى “لمياء”، وتفاصيل اعتزالها العمل الفني في سن صغيرة، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، على قناة cbc.

وأوضحت ليلى، أنها كانت تشارك في برامج الأطفال قديما، بينما شقيقتها كانت أصغر منها سنا، وشاركت في أحد الأفلام مع الفنان نور الشريف والفنانة هند رستم، تلاه فيلم “من أجل الحياة” من بطولة الفنان رشدي أباظة والفنانة شويكار، وكانت محبة ومتقنة لعملها الفني.

تابعت: “لما بدأت تكبر أتعرض عليها شغل في أعمال تانية لكنها رفضت وقررت توقف.. وقالت جملة لا يمكن أنساها خلتني مندهشة أنا ووالدتي.. قالت لنا أنا عايزة حياتي تبقى ملكي مش ملك حد.. هي أصغر مني وبتفهم أكتر مني، عشان كده فعلا حياتها دلوقت بقت ملكها وملك عيلتها الجميلة”.

آخر أعمال ليلى علوي

وطُرح مؤخرًا لـ ليلى علوي فيلم مقسوم الذي شاركته مع الفنانة شيرين رضا وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن.

فيلم “مقسوم”

ويتناول فيلم مقسوم قصة 3 مطربات معتزلات كانت لهن فرقة موسيقية في فترة التسعينيات، ويتجدد اللقاء بينهن بعد مرور 30 عاما، وتقررن العودة للنشاط الفني، ولكن تمر حياتهن بالعديد من الأزمات، وتغني ليلى علوي خلال الفيلم، بعد غيابها عن تقديم الأغاني بالسينما، منذ أن غنت في أفلام قبضة الهلالي، سمع هس، ويا مهلبية يا، في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

الأبطال

والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل.

ومن جانبه سبق ونشر هيثم دبور، مؤلف العمل، فيديو لـ نانسي عجرم خلال غنائها أغنية الفيلم في الاستديو، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكشف عن اسم الأغنية، قائلًا : أغنية قلبي يا محتاس من فيلم مقسوم، غناء نانسي عجرم، كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

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