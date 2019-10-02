جنات تغني لطفلتها ” عيون القلب ” في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة المغربية ” جنات ” مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” من داخل منزلها وبرفقة إبنتها .
وظهرت جنات في مقطع الفيديو وهي تحمل صغيرتها التي اختارت لها نفس الإسم ” جنات ” والتي أتمت شهرها الخامس وهي تغني لها أغنية الفنانة ” نجاة الصغيرة ” عيون القلب .
وكتبت جنات في تعليقها على مقطع الفيديو وقالت : ” الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف .. اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة ” .
يذكر أن جنات تزوجت منذ قرابة العامين من المحامي المصري محمد عثمان بعد قصة حب نشأت بينهما .. ووضعت مولودتها الأولى في شهر مايو الماضي .
الأمومة تلك الكلمه التي تشعر بها فقط ولا توصف اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحه ❤️❤️❤️#جنات_مهيد #جنات #jannat_mahid #jannat
Posted by Jannat on Tuesday, October 1, 2019