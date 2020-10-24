تعرضت جنا عمرو دياب، ابنة الهضبة لهجوم وانتقادات لاذعة بسبب صورها الأخيرة التي نشرتها الأيام الماضية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وبدأ يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الهجوم على جنا بسبب ملابسها التي ظهرت بها واعتبرها أغلبهم أنها جريئة، إضافة إلى استعراضها لـ”الوحمة”، التي جعلتها تتعرض للسخرية.





وجاءت تعليقات المتابعين:”خلاص عرفنا ان عندك وحمة كبيرة في ضهرك، سؤال بس انتي بتعرفينا انك عندك وحما يعني ولا ايه، تحرر اوفر”.

وكان قد أحيا النجم المصري عمرو دياب، الجمعة الماضية حفلًا غنائيًا حضره عددًا من النجوم وكان على رأسهم الفنانة دينا الشربيني.

وفوجئ عمرو دياب خلال الحفل باحتفال الجمهور بعيد ميلاده، حيث قاموا بغناء أغنية عيد الميلاد “Happt birthday to you”، وهو ما أسعده كثيرا.