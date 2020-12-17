نشرت جنى ابنة الفنان المصري عمرو دياب، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً جديداً لفتت اهتمام الكثير من المتابعين، حيث بدت في إحداها وهي تتناول الطعام بشراهة، وهو ما عرّضها لموجة من الانتقادات، إذ اعتبر بعض المتابعين أنها باتت تتبع عادات المجتمع الغربي، ومما كتبه هؤلاء: “ما خلاص يا ستي دا انتي أجنبيه جداً” و”امسحي الصورة”.

ويشار إلى أن جنى كثيراً ما تثير الجدل بإطلالاتها التي يعتبرها الجمهور جريئة. وفي هذا السياق كانت قد شاركت متابعيها صوراً التقطت لها مع أصدقائها لمناسبة تقديمها التهنئة بعيد ميلاد أحدهم، وأثارت الجدل بسبب إطلالة بالمايوه في إحدى الصور.

كما أثارت شقيقتها كنزي لاحقاً الفضول أثناء احتفالها بيوم ميلادها الـ21 بحضور عدد من أصدقائها. ولهذه المناسبة نشرت صوراً جمعتها بهؤلاء. وأكثر ما أثار الاهتمام صورتان ظهرت فيهما مع أحد الشبان وبدت في الأولى وهي تقف إلى جانبه بطريقة رومانسية، وظهرا في الثانية وهما يقفان في أحد الشوارع فيما يؤدي الشاب إشارة خادشة للحياء.





