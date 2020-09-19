اجتمع النجم العالمي براد بيت بزوجته السابقة النجمة جينيفر أنستون على الشاشة لأول مرة منذ 19 عاماً، بمشهد صعب أثناء قراءة طاولة مليئة بالنجوم لفيلم Fast Times At Ridgemont High، وهو فيلم كوميدي تم إنتاجه 1982 وسيعاد إنتاجه مرةً أخرى.

والتقى النجمان ومجموعةٌ كبيرةٌ من النجوم أيضا عبر زووم من أجل عقد بروفة لقراءة السيناريو الخاص بالفيلم، الذي يلعب فيه براد بيت دور “براد هاميلتون”، بينما تلعب زوجته السابقة جينيفر، دور “ملكة الجنس” ليندا باريت في المدرسة الثانوية.

وتضمن اللقاء الذي جمعهما لأول مرة، مشهدا عاطفيا، تقول فيه جينيفر بدور “ليندا” بشكل محرج: “مرحبًا براد، أنت تعرف كم كنت لطيفًا دائمًا. أعتقد أنك مثير للغاية. هل ستأتي إلي؟”، إلا أن براد ولدى سماعه تلك الكلمات بدأ بالضحك وهو ينظر إلى الأسفل، مما جعل باقي الممثلين المتواجدين معهم في اللقاء يضحكون. ليكمل النجم العالمي مورغان فريمان المشهد ويقول: “إنها تمد يده وتمسك به من أجل قبلة، وجذبه من مسافة قريبة …ثم تدفعه بعيدًا، حتى يتمكن من مشاهدتها وهي تخلع ملابس السباحة بعناية”.