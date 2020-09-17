شاركت النجمة العالمية ​جنيفر لوبيز متابعيها على حسابها على انستغرام بصورة لاحدث اطلالاتها على شاطىء البحر وهي تستمتع باخر لحظات الصيف.

وظهرت جنيفر لوبيز ،في الصورة، بالبكينين وهي ممدة على الشاطىء وتتأمل البحر وعلقت كاتبة: “اتمسك باخر لحظات الصيف”.

على جانب اخر، يبدو أن عيد الحب المقبل سيكون الأكثر تميزا لـ ​جنيفر لوبيز​، حيث لم تكتف بالاحتفال برومانسية مع خطيبها اليكس رودريغيز لكن أيضا تستعد لحدث فني ضخم في هذا اليوم.وكشفت جينيفر لوبيز عن أن الموعد الرسمي للعرض الأول لفيلمها الجديد “Marry Me” سيكون بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وهو العمل الذي شاركها بطولته أون ويلسون وسارا سيلفرمان ومالوما وغيرهم.​​​​​​

وقررت جينيفر لوبيز البدء بترويج الفيلم قبل 5 أشهر، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير مدته 14 ثانية يضم عدداً من لقطات الفيلم.

وسيبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية في 12 شباط 2021، وتدور أحداث فيلم “Marry Me” حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جينيفر لوبيز وتكتشف أن خطيبها نجم الروك قد خدعها، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن.