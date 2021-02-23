شاركت الفنانة الجميلة “ياسمين صبري” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها وهي تمتطي الخيل وتستعرض مهارتها في رياضية الفروسية. وذلك في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



حيث ظهر ياسمين صبري في الصور وهي علي ظهر أحد الخيول العربية وترتدي ملابس الفروسية، وقد أشاد الكثيرون من متابعيها بإطلالتها، كما أشاد البعض أيضا بتجاهلها للهجوم الذي تتعرض له طوال الايام الماضية بعد أن تحدثت عن ملابسها وأسعارها، وانهالت التعليقات عليها، ومن بينها: “جورجينا الغلابة”، “جميلة بكل معانيك”، “حبي”، “بتجنن يا عمري منورة”.

في سياقٍ آخر، ترددت في الأيام الماضية أخبار حول السبب وراء خروج ياسمين صبري من الموسم الدرامي الرمضاني المقبل هو الحمل، وأنها تخفي خبر حملها خلال هذه الفترة التي انشغلت فيها ببعض الأعمال الخيرية، التي تقوم بها والتي كان آخرها زيارة مستشفى أبو الريش للأطفال والتي قضت بها عدة ساعات مع الأطفال، ونشرت صورها وعلقت عليها وقالت: ” شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي ابوالريش..يارب الشفاء لكل مريض”.

كما قامت ياسمين الأسابيع الماضية بزيارة مستشفى سرطان الأطفال وعلقت علي زيارتها وقالت: “في كل مرة بزور فيها مستشفى ٥٧٣٥٧ بحس بقوة الاطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان قضيت يوم حلو اوي معاهم. شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي. وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا”.

وعلي الصعيد الفنى، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري بالموسم الرمضانى الماضي 2020، ”مسلسل فرصة ثانية” الذي شاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وإداورد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ومحمود البزاوي وأحمد الشامي وعدد آخر من الفنانين الشباب.