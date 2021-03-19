نفى الاعلامي اللبناني جورج قرداحي منعه من دخول الكويت كما أشاد بما وصفه بصمود الرئيس السوري بشار الاسد حمى عددا من الدول العربية.

كلام جورج قرداحي، جاء خلال اتصال مع برنامج “يلا ترند الاذاعي”، حيث أكد ان الخبر ليس له أية أساس من الصحة متهما البعض بالاصطياد بالماء العكر.

وعن علاقته بدول الخليج، قال جورج قرداحي أن الامور رجعت الى طبيعتها بكل الدول العربية خاصة بدول الخليج وانه دعي الى السعودية مرتين حيث تم تكريمه في الرياض العام الماضي وتفهموا موقفه.

وأكد جورج قرداحي ان موقفه لم يكن معاديا للدول الخليجية بل “متضامن مع الشعب السوري ومع سوريا التي نحبها ونعرفها ونقدرها ونعرف مدى تأثير أزماتها وحروبها الاهلية اذا حصلت لا سمح الله على لبنان”.

وتابع “الان الناس كلهم تفهموا حتى المعارضة السورية لما التقيهم يقولون لي نحن كنا غلطانين وانت كان معك حق لذلك هذا الموضوع صار من الماضي وهلاء المزاج في الخليج كله تغير تجاه سوريا “.

كما أشاد القرداحي بما وصفه بصمود الرئيس السوري بشار الاسد قائلا “أنا كأنسان عربي وانسان لبناني عم راقب وعم شوف لوالا صمود هذا الرجل كانت راحت سوريا طبعا وكنا رحنا نحنا بلبنان وكان راح الاردن وبعتقد كان راح الخليج”.