كشف الفنان العالمي ” جورج كلوني ” في حوار له مع مجلة ” GQ ” عن منحه 14 مليون دولار ل 14 من أصدقائه المقربين لكل واحدا منهم مليون دولار .

وأشار جورج كلوني في حديثه إلى السبب من وراء قيامه بذلك إلى أن أصدقائه كانوا قد ساعدوه عندما كان بحاجة إليهم وكان يقترض منهم الأموال قبل الشهرة وأحيانا ينام في منازلهم .

وأضاف حول كيفية أعطائه تلك النقود لأصدقائه أنه قام بدعوتهم لتناول العشاء في إحدى الليالي وسلمهم حقيبة تحتوي كل منها على مليون دولار نقدا .

وقال جورج كلوني : ” أعتقد أنه من دونهم لم أكن لأحظى بكل ما لدي نحن مقربون للغاية .. فكرت في إنني إذا ما صدمتني حافلة وتوفيت سوف يكونون جميعا في وصيتي لذا لم أنتظر حتى أتعرض لحادث ” .