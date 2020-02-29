جورج وسوف في مجلس عزاء والدته: “يرجى عدم التقبيل”

حرص الاعلامي اللبناني نيشان على تقديم واجب العزاء في والدة الفنان السوري جورج وسوف.

وقد نشر نيشان، عبر حسابه على تويتر، صورة للافتة من داخل عزاء والدة سلطان العرب جورج وسوف، والتى جاءت كالآتى: عذراً حفاظاً على الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا”.

في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف،

هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين.

رحم الله أمّ أبو وديع.❤️ pic.twitter.com/ExS2s457Pw — نيشان (@Neshan) February 29, 2020

ونعى وسوف والدته الراحلة التى توفيت يوم الجمعة الماضى، وحرص سلطان الطرب على توديع والدته بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيما وجه رسالة لوالدته الراحلة في تعليقه على الصورة، حيث قال: “ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع”.