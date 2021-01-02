نشر الفنان ” جورج وسوف ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعرب من خلالها عن استيائه من تحريف تصريحاته التي أدلى بها خلال استضافته في حلقة رأس السنة مع الإعلامي ” هشام حداد ” ورفضه لكسر الصحون .

حيث برر رفضه القيام بهذا الأمر معتبرا أن ذلك حراما وعيبا لوجود ناس ” جائعة ” دون أن يحدد أين مشيرا إلى أن هناك أشخاص لا تجد قوتها هذه الأيام دون أن يذكر من هم هؤلاء الناس أو ماهية جنسيتهم .. وهو ما تم تحريفه من جانب بعض المواقع التي تداولت أن ما يقصده جورج وسوف هو الناس الجائعة في سوريا .

فكتب جورج وسوف في تعليقه على ذلك : ” ببداية هالسنة بدي اتشكر كل الصحفيين ياللي واكبوا أخباري هالشهر وكتبوا عن صاحي الليل وعن حفلة دبي وعن حلقة رأس السنة ولكن عندي عتب على نوعين من الصحفيين ” .

وتابع : ” 1- الصحفي ياللي بيسمع غلط أو بيقرر يكتب غير ياللي بيسمعو لسبب في نفسه و 2- الصحفي ياللي بينقل الخبر دون التأكد منه .. مثلاً موضوع رفضي لكسر الصحون بحلقة رأس السنة لأنو في ناس جوعانة هالكلام صحيح ولكن أنا ما حددت إنو الناس بسوريا جوعانة ” .

وأضاف سلطان الطرب قائلا : ” حديثي عن الإنسان بيتخطى المكان أنا فنان بحس بالناس كلها ولما غني بغني لإسعادها كلها ” .