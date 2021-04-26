في برومو حلقة اليوم من برنامج “شيخ الحارة والجريئة“، سألت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفتها الإعلامية بوسى شلبي، قائلة: “لو أنت قاعدة مكاني وبتلعبي دور المذيعة، أول سؤال هتسأليه لي إيه؟”، فردت “بوسي شلبي” قائلة: “زوجي طلب إيديك زمان”، وهو ما أصاب المخرجة بحرج شديد وظهرت عليها تكشيرة تعبر عن حالة غضبها ونظرة استعلاء لها.

وردت أيضًا الإعلامية بوسي شلبي على سؤال “إيناس الدغيدي”، والتى قالت فيه: “غرورك عملك مشاكل مع القنوات الفضائية”، قائلة: “أنا بحب أتقلب مش أقلب”.وتكشف بوسي شلبي العديد من الأسرار وسبب إحراجها لإيناس الدغيدي.

اقرأ أيضًا: إيناس الدغيدي تكشف عن الحلقة الأصعب ببرنامجها ” شيخ الحارة والجريئة “

وخلال الحلقة أكدت المذيعة المصرية بوسي شلبي، أن مشاكل الوسط الفني والجيل الحالي تكثر في عصر “السوشيال ميديا“، كما أن فناني الجيل الحالي منغلقين وغير متجاوبين سويًا.

وأوضحت “بوسي” خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية “القاهرة والناس“، أنها تتوجه لزيارة القبور كثيرًا، لأنها تشعر بالراحة عند زيارتها.

وتابعت: “كل اللي بحبهم في القبور وأنا برتاح هناك.. أسعد أوقات حياتي في زيارة القبور.. بحس أن ماما بتبوسني وبرتاح نفسيًا وبخدلهم أكل”، وعقبت الدغيدي قائلة: “أنتِ لازم تروحي لدكتور نفساني”.

وكشفت الإعلامية بوسى شلبي أنها تتمنى إجراء عملية تجميل، ولكنها حضرت مأساة الفنانة الراحلة سعاد نصر وتخشى من الإقبال على ذلك.

جدير بالذكر، أن برنامح “شيخ الحارة والجريئة” تصدر «تريند» محركات البحث اليومية، منذ بداية عرضه مع انطلاق شهر رمضان، حيث كانت تقدمه المذيعة بسمة وهبة لعدة مواسم، وبعد ذلك أصبح من نصيب المخرجة إيناس الدغيدي وتم تغيير اسمه إلى شيخ الحارة والجريئة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “