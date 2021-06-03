في أول ظهور لها بعد وفاة طفلتها “ديانا” في شهر مارس الماضي، نشرت الفنانة السورية جومانا مراد مجموعة صور حديثة لها جمعتها بالفنانة سوزان نجم الدين.

جومانا مراد ظهرت في الصور بعدما استبدلت ملابس الحداد السوداء بملابس باللون الأحمر، وبدت في غاية السعادة برفقة سوزان نجم الدين.

الفنانة السورية علقت على الصور، بقولها: “الاصدقاء الطيبين المحبين نعمه من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمه واللمه والجمعه الحلوه”.

وأضافت: “والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت و يفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما ، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالاكلات الطيبين”.

جومانا مراد تلقت هجـ ــوم من عدد من متابعيها، والذين اتهموها بأنها قد نست ابنتها بعد شهور قليلة من وفاتها، وهو ما دفعها للرد، بقولها: “ما حدا بالدنيا بينـــسى ضناه، انتي مانك قاعدة بقلبي وشايفة شو فيه بيكفي مزايــدات، الله لا يحط حدا مكاني ويجرب هالوجـــ ـع ارحــ ــموني”.

وكانت ” جومانا مراد ” قد فجعت في مارس الماضي بوفاة طفلتها الصغيرة ” ديانا ” والتي كانت قد رزقت بها منذ حوالي 5 أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة جومانا مراد عن سبب وفاة طفلتها فأشاروا إلى أن ديانا كانت تعاني من أزمات صحية وتعرض على الأطباء منذ ولادتها .

حيث كانت جومانا مراد قد تعرضت للولادة المبكرة أثناء حملها في توأميها ” علي وديانا ” ووضعتهما قبل يومين من الشهر السابع عقب سفرها للولايات المتحدة الأمريكية مباشرة .