اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا هم الأكثر وسامة على الإطلاق، بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل وقد وصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة السورية “جومانا مراد”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها مع زوجها الحالي المحامي الأردنى “ربيع بسيسو”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

وتزوجت الفنانة جومانا مراد للمرة الأولى من المخرج التلفزيوني السوري “نجدة إسماعيل أنذور“، ولكنها أقامت دعوى خلع بعد زواج دام أكثر من ثلاث سنوات، ثم تزوجت من رجل أعمال سوري وهو الزواج الذي انتهي أيضًا بالطلاق، إلا أنها لم تنجب في أي منهما. وعقب ذلك، تزوجت بالمحامي الأردني “ربيع بسيسو” في أبريل 2013، وأقيم عقد القران في فيلتها الخاصة بمنطقة العريش في مصر.

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وفي فبراير 2019 أعلنت النجمة جومانا مراد إنجابها مولودها الأول من ثالث أزواجها الأردني ربيع بسيسو، وأطلقت عليه اسم (محمد)، حيث وضعته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت تتواجد هناك قبل عدة أشهر من ولادتها، ثم أصبحوا ثلاثة بعد ولادة التوأم (على) وشقيقته الراحلة (ديانا).

وعن وفاة طفلتها، أوضحت مصادر مقربة لـ جومانا مراد، أن الطفلة الراحلة ديانا تُعرض على الأطباء منذ ولادتها، بسبب مرورها بعدد من الأزمات الصحية التي منذ يومها الأول. والمرجح أن سبب هذه الأزمات، هو الولادة المبكرة التي مرت بها جومانا مراد أثناء حمل توأمها.

ونذرت جومانا أن تؤدي فريضة الحج، في حال حدوث الحمل، بعد 5 سنوات من زواجها، وهذا ما تحقق بالفعل في عام 2018، حيث زارت الأراضي المقدسة لأداء الحج في شهر أغسطس من العام ذاته، وكانت بالشهر الثاني من حملها.

حرصت جومانا مراد على توضيح حقيقة اعتناق الإسلام، عقب انتشار صورها وهي تؤدي مناسك الحج، وردت على تعليق أحد المعجبين، قائلة: “مسلمة منذ الولادة والحمدلله”.

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