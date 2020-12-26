خرجت الفنانة ” جومانا مراد ” بتصريحات صحفية لها أعلنت من خلالها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن أجرت التحاليل والأشعة المقطعية اللازمة التي ثبتت إيجابيتها .

فقالت : ” خضعت لتحاليل وأشعة على الصدر للكشف عن إصابتي بفيروس كورونا وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية وثبتت إصابتي ” .

وحذرت جومانا مراد كل من تعامل معها خلال الأيام القليلة الماضية قائلة : ” أطالب كل من قابلتهم في الفترة الأخيرة اتخاذ الحذر والخضوع للتحليلات والفحوصات اللازمة إن أمكن ” .

يذكر أن عددا من الفنانين كانوا قد أعلنوا مؤخرا عن إصابتهم بفيروس كورونا منهم يسرا وأمير أكرارة والمنتج جمال العدل والمنتج والمطرب هشام جمال وكريم فهمي وأبو والمخرجة إيناس الدغيدي .