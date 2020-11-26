نشرت الراقصة الروسية الأصل ​جوهرة​ صورة لها ببدلة الرقص باللون الأسود، بدت فيها بإطلالة مثيرة كعادتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وتلقّت جوهرة عددا كبيرا من التعليقات على صورتها المثيرة، واللافت هو طبيعة التعليقات التي تلقتها جوهرة، فإحدى المتابعات كتبت لها: ” صدري اكبر منها بكتييير”، وكأن هناك منافسة بهذا الأمر، بدل التعليق على أمر يستحق او مفيد، وقد شكل ذلك جدلا كبيرا.

وكانت نشرت جوهرة صورا لها بملابس البحر على صفحتها الخاصة مؤخرا، ظهرت تقف على الرمل، مرتدية مايوه باللون الأسود ووضعت قبعة باللون الزهري، وحملت ايضا محفظة بذات اللون.



