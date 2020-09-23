شاركت الراقصة جوهرة صورة جديدة لها مع متابعيها على انستغرام ظهرت فيها مع الفنانين المصريين تامر مصري ومحمود العسيلي.

وظهرت جوهرة في الصورة، التي صورت على طريقة السيلفي, وهي تتوسط تامر حسنى ومحمود العسيلى وعلقت كاتبة: “أكثر من مجرد امتنان، وأكثر من مجرد حماس”.

من ناحية أخرى، أوشك تامر حسنى على الانتهاء من التحضير لألبومه الجديد “خليك فولاذى”، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، الذى يضم 12 أغنية.

يشار إلى أن تامر حسنى طرح مؤخرا كليب “اختراع” مع محمود العسيلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت الـ 20 مليون مشاهدة منذ طرحه وهو يعد الكليب التجربة الأولى فى الإخراج لتامر حسنى.