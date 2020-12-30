شاركت الراقصة الروسية المقيمة في مصر جوهرة متابعيها عبر حسابها على انستغرام صور ومقطع فيديو ظهرت فيها مع الشيف التركي الشهير بوراك خلال تواجدها في مطعمه الجديد الذي افتتحه الأيام الماضية في مدينة دبي الإماراتية.

وظهرت جوهرة وهي تقف الى حانب الشيف بوراك الذي كان يحمل رغيفا كبيرا مكتوب عليه اسمها وعلقت كاتبة: “واو.. شكرا الرائع بوراك على كرم الضيافة”.

كان برج خليفة بإمارة دبي قد تزين يوم الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020 بصورة الطباخ التركي الشهير بوراك أزدمير إيذاناً بافتتاح مطعمه الجديد في الدولة الخليجية، حيث نشر بوراك الفيديو على صفحته الشخصية في موقع إنستغرام وتداولته منصات التواصل الاجتماعي فيما بعد.

حيث علق بوراك في صفحته على صورة تظهر اكتساء البرج بصورته واسمه قائلاً: “مفاجأة CznBurak على برج خليفة، أطول مبنى في العالم”.