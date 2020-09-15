وجهت خبيرة التجميل اللبنانية “جويل مردينيان” رسالة غاضبة الى من وصفتهم بكارهيها وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها على انستغرام.

وقالت جويل في الفيديو: “بتغاروا مني لما كون انا عم اشتغل للساعة ثلاثة او اربعة خمسة الصبح انتم مش غيرانين مني اقعد بلبنان سبعة اشهر بدون ولادي التنين قاعدة مع ابني نايثن ناطرة يطلعوا وراقه لسفره انتوا مش غيرانين مني لما كون انا عم اعمل المستحيل لخلصله وراقه”.

وتابعت جويل: “انتوا شو فكركن انتوا بتعرفوا حياتي مثل ما هي على حقيقتها حطوا الستوريز كلها على بعضها ما بتطلع ربع ساعة من حياتي الـ 24 ساعة”.

المذيعة اللبنانية “جويل مردينيان”

واردفت : “انتوا عالم بجم انتوا العالم ” ثم قالت “انا بسامحكم بس هلاء حابة انشركم حابة اتسلى فيكم على السوشيال ميديا على الـ 14 مليون ونص اللي عندي ياهن لان انتم ناس بلا اخلاق وبلا تهذيب وبلا ضمير انتوا راكبكم الشيطان انتم الشيطان بحد ذاته على الارض هاي”.

وقد تفاعلت الفاشينيستا روان بن حسين مع فيديو جويل قائلة: “برافو وضعتيهم في مكانهم”