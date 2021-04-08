أكد الفنان اللبناني جو رعد خبر ارتباط الفنانة السورية أصالة نصري من النائب المصري أحمد عبد المجيد، معبرا عن سعادته بزواجها مجددًا كونها عانت الكثير وتستحق السعادة.

وقال جو رعد في مقابلة مع موقع “فوشيا”: “دخلت أصولة حبيبة القلب وحبيبة الناس كلها القفص الذهبي وبقلها ألف مبروك” وتابع “أصولة عانت وتعبت وبتستاهل الرجل المناسب الذي يقدرها لأن أصولة لا تتكرر في الحياة”.

ويأتي كلام جو رعد، بعدما تداول الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية نقلا عن وسائل إعلام مصرية ارتباط الفنانة أصالة نصري للمرة الثالثة من النائب في مجلس النواب المصري عن دائرة “الرمل” أحمد عبد المجيد وعضو حزب “مستقبل وطن” الذي يصغرها بنحو ثلاث سنوات.

وفي هذا السياق، رفضت الفنانة أصالة التعليق على خبر زواجها الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من النائب المصري، سواء بالتأكيد أو النفي، في حين أكد أصدقاء مقربون من الفنانة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه، بأي شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل.

وظهرت الفنانة أصالة، قبل ساعات بفيديو جديد خلال لقاء أجرته مع الإعلامي المصري وائل منصور في لقاء على برنامج “عيشها بإنجي” على راديو “إنجي”.

ونشر الراديو مقطع فيديو من لقاء أصالة مع منصور في الاستيديو حيث وجه لها سؤالا حول إمكنية مشاركتها بأغاني المهرجانات.

وقالت أصالة تعليقا باللغة العامية على مقطع صوتي لحفل خاص: “أنا قلت عم غني للوطوال.. لا أنا بحب غني على الكتاكيت”، وتابعت: “الأشخاص الذين يغنون في المهرجانات يقدمون شيئا مختلفا ومفرحا، ليس من الضروري أن تكون الأغاني متشابهة، وليس ضروريا أن تكون جميع الأغاني كلاسيكية… هيه الأغاني تفرح الروح”.