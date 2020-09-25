حرص الفنان اللبناني جو رعد على توجيه التهنئة الى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 وأطلق أغنية جديدة بهذه المناسبة لينضم بذلك الى كلّ من الفنانين نجوى كرم وعاصي الحلاني ويارا الذين أطلقوا أيضا أغاني خاصة للمملكة العربية السعوديّة.

في التفاصيل، فقد أطلق الفنان جو رعد أغنية جديدة من كلمات وألحان ألفرد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، ويقول مطلعها:”السعودية عربية، أرض الرب حاميها، من عندها انتشر السلام وعمّ الكرة الأرضية. بأرضها رجال جدودها جبال ما بنتجب إلّا الأبطال، فليحيى الملك سلمان حامي تراب السعودية”.

وعلق جو رعد على الفيديو كاتبا: “بدي هني الشعب السعودي بعيده الوطني .. الله يطول بعمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان .. من أحلى الأيام وأحلى الأوقات اللي عشتها بالسعودية، ما بنسى كرم أهلها ومحبتهم ودعمهم إلي .. بالأمن والسلام للسعودية، وانشاءالله كل عام وانتم بخير “.