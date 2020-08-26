شاركت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية “جيجي حديد” متابعيها عبر موقع “إنستغرام” سلسلة صور باللونين الأسود والأبيض من جلسة تصوير جديدة أشرف عليها المصورين الفوتوغرافيين “لويجي وإيانغو”.

واستعرضت جيجي حديد في هذه الصور بطنها المكوَّر مُعتمدةً عدة إطلالات ملائكية بيضاء.



في إحدى الصور باللونين الأسود والأبيض، تظهر جيجي جالسة على الأرض مُرتديةً فستانًا أبيض شفاف، وعلَّقت: “ينمو ملاكًا”.

ونشرت صور أخرى لها مُرتديةً فستانًا من الشيفون الشفاف بدت فيه كزهرة أوركيدا، وعلَّقت على إحداها بتاريخ (26-7-2020)، وليس معروفًا إذا ما كان تاريخ التقاط الصور أو ولادة طفلتها؟!

وفي المجموعة الثالثة من الصور، شكرت “جيجي” متابعيها وأولئك الذين وقفوا على العمل الرائع، وكتبت: “أقدس هذا الوقت..أقدر كل حبكم وتمنياتكم الطبية، ولا أستطيع نسيان التقاط هذه الصور المميزة برفقة أصدقائي.. شكرًا لكم، وأحبكم”.

ويذكر أن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها “جيجي” صورًا لها في فترة الحمل.