جيجي حديد تشعل المواقع بصورة من دون مكياج.. هل تغيّرت ملامحها؟

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لعارضة الأزياء جيجي حديد. وقد أحدثت الصورة التي أخذت من خاصية “إنستا ستوري” الخاصة بها ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت فيها من دون مكياج وبملامح مختلفة عن تلك التي يعرفها المتابعون. ويشار إلى أن مجلة “فوربس” الأميركية أصدرت مؤخراً لائحة تشمل أسماء عارضات الأزياء الأعلى أجراً في العالم في العام 2018.

وحلت جيجي في المرتبة السابعة حيث بلغ دخلها 9.5 مليون دولار. فيما حلت شقيقتها بيلا في المرتبة الثامنة مع 8.5 مليون دولار.

وسبقتهما كل من جيزيل بوندشينوكارا ديليفين، 10 ملايين دولار. أما المرتبة الأولى فاحتلتها العارضة كيندل جينر التي حققت ما يصل إلى 22.5 مليون دولار.

وذكر تقرير “فوربس” أن مجموع عائدات العارضات اللواتي شملتهن القائمة وصل إلى 113 مليون دولار في العام نفسه.