حسم المغني الكندي من أصل باكستاني زين مالك الجدل حول ولادة طفلته الاولى وذلك بعد حالة التشويق التي عاشها الجمهور خلال الفترة الماضية.
فقد، أعلن زين مالك، اليوم الخميس، عن وضع حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد طفلتهما الاولى عبر صورة بالأبيض والأسود ليده ماسكاً يدا ابنته.
وعلق زين مالك على الصورة كاتبا : “ها هي طفلتنا، بصحة جيدة وجميلة.. التعبير عن شعوري الآن في كلمات مهمة مستحيلة. الحب الذي أشعر به لهذا الإنسان الصغير يفوق الخيال..سعيد وممتن للحياة التي سنعيشها معا”.
هذه التغريدة التي نشرها منذ حوالي الساعة، قد وصلت إلى أكثر من نصف مليون ريتويت واكثر من مئة الف تعليق حتى الآن.