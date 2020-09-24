حسم المغني الكندي من أصل باكستاني ​زين مالك الجدل حول ولادة طفلته الاولى وذلك بعد حالة التشويق التي عاشها الجمهور خلال الفترة الماضية.

فقد، أعلن زين مالك، اليوم الخميس، عن وضع حبيبته عارضة الأزياء​ الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد طفلتهما الاولى عبر صورة بالأبيض والأسود ليده ماسكاً يدا ابنته.

وعلق زين مالك على الصورة كاتبا : “ها هي طفلتنا، بصحة جيدة وجميلة.. التعبير عن شعوري الآن في كلمات مهمة مستحيلة. الحب الذي أشعر به لهذا الإنسان الصغير يفوق الخيال..سعيد وممتن للحياة التي سنعيشها معا”.

Our baby girl is here, healthy & beautiful to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw — zayn (@zaynmalik) September 24, 2020

هذه التغريدة التي نشرها منذ حوالي الساعة، قد وصلت إلى أكثر من نصف مليون ريتويت واكثر من مئة الف تعليق حتى الآن.