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جيني اسبر بإطلالة مثيرة من دبي

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جيني اسبر

جيني اسبر

نشرت الفنانة السورية جيني اسبر صورا جديدة لها اثناء تواجدها في دبي وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وأطلت جيني اسبر في الصور بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا قصيرا وعلقت كاتبة: “مساء الخير دبي”.

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Good night Dubai : #dubai🇦🇪 #dubailife #dubaimall #syria #luxury #fashion #moon #lovequotes #2020vision #jennyesber

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يذكر ان جيني اسبر تقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «الحرملك» بين دبي وبيروت، والذي تقدم فيه شخصية «فكتوريا» التي أدتها في الخان في الجزء الأول والتي ستمر بمنعطف مهم وتتخلى عن مكانتها لتعود بعد فترة، وتستعيد ما كان حقا لها.

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