جيني اسبر بالاشقر.. ببساطة!

كشفت الفنانة السورية جيني اسبر عن احدى اطلالاتها في الجزء الثاني من مسلسل “ببساطة”.

ونشرت جيني اسبر، عبر حسابها على انستغرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة الشعر الاشقر وعلقت عليها “ببساطة”.

وكانت جيني اسبر قد عادت مؤخرا من أوكرانيا بعد إجازة قضتها مع شقيقها وابنتها، مشيرة الى أنها كانت بحاجة الى تلك النقاهة النفسية والجسدية، خاصة بعد رحيل والدتها.

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أما الجزء الثاني من “ببساطة” فهو من تأليف مجموعة من الكتاب ومن إخراج تامر إسحاق، وإنتاج شركة «رودي برودكشن» للنجم باسم ياخور، وإخراج فراس إبراهيم، والعمل عبارة عن لوحات فنية ناقدة جميلة تقدم في إطار كوميدي ينسي المشاهد السوري همومه الكثيرة، بالإضافة إلى«عشارية» حملت اسم «دارين» من إنتاج شركة كولدن لاين الفنية، والعمل سوري- لبناني مشترك من أبرزهم النجم السوري عباس النوري والفنانة ورد الخال، ويزن السيد وغيرهم، والتصوير بمدينة دمشق.