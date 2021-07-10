انضمت الفنانة “جيني اسبر” الى قائمة الفنانين السوريين الحاصلين على الإقامة الذهبية من دولة “الإمارات العربية المتحدة”، الأمر الذي أثار الجدل مجدداً بين متابعي مواقع التواصل.

“اسبر” نشرت عبر حسابها على انستغرام، صورة جديدة لها، وقالت في تعليق: «أشكر دولة “الإمارات” على منحي الإقامة الذهبية، وشكراً لدعمهم للمواهب، وأشكر لجنة “دبي” للإنتاج التلفزيوني، والسينمائي لدعم الفنانين والموهوبين.. والشكر موصول للمكتب الإعلامي وهيئة دبي للثقافة والفنون».

إعلان الفنانة “اسبر” أثار الجدل بين المتابعين الذين توجه البعض منهم بالمباركة لها معربين عن سعادتهم بحصولها على الإقامة الذهبية، فيما أثار المنشور حفيظة متابعين آخرين ممن اضطروا للمقارنة بين الوضع المعيشي الصعب حالياً في “سوريا” وحياة الفنانين لاسيما الحاصلين على الإقامة.

وبمنح الفنانة “اسبر” الإقامة الذهبية تتسع قائمة الفنانين السوريين الحاصلين على الإقامة مؤخراً، والتي تتيح لهم إقامة طويلة الأمد على أراضي “الإمارات” تصل إلى 10 سنوات.

وخلال شهري أيار وحزيران 2021 أعلن عدد من الفنانين السوريين عن منحهم الإقامة الذهبية منهم “بسام كوسا”، “أمل عرفة”، “كاريس بشار”، “وائل زيدان”، “رنا أبيض”، “نظلي الرواس”، “ناصيف زيتون”، “تيم حسن”، “شادي زيدان”، “سحر فوزي”، “مها المصري”، “قصي خولي”، وآخرون، كما مُنح الفنان “ياسر العظمة” الجنسية الإماراتية.