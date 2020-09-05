أعلنت الفنانة اللبنانية جيهان قمرى وفاة والدها عبدالله جميل قمرى، من خلال حسابها بموقع “فيس بوك”.

ونشرت جيهان قمري نعيا مؤثرا لوالدها قالت فيه “يا حبيبى يا غالى تركتنى ورحت.. يا حنون يا طيب يا كريم.. كسرتلى ضهرى يا عمرى.. مابقى عندى حدا يحضنى وابكى بحضنه ويضمنى عاصدره بحنيه.. مثواك الجنة”.

ووجّهت قمري الشكر لكل من يشارك بصلاة الجنازة من منزله حفاظاً على إجراءات السلامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولم تعلن أسرة والد جيهان قمر، عن تفاصيل تخص العزاء.

. من ناحية أخرى تشارك الفنانة جيهان قمرى بالجزء الثالث من مسلسل “البيت الكبير”، وتجسد من خلاله دور العمة “فوزية”،