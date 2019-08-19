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جيهان نصر تظهر للمرة الأولى بعد غياب 21 عاماً.. شاهدوا كيف أصبح شكلها!

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jihan nasr

جيهان نصر

بعد غياب طال 21 عاماً، ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة جيهان نصر للمرة الأولى على العلن، بفضل صورة نشرتها الفنانة هبة مجدي، إثر حضور الأخيرة عرض مسرحية “الملك لير” من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني ومجدي.

ونشرت هبة الصورة عبر حسابها في موقع “انستغرام”، معلقةً بقولها: “مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها… أنا بحبّها قوى وأنت شرفتينا أسعدتينا بوجودك”.

وطهرت نصر مرتدية الحجاب، ومحافظة على جمالها وملامحها من دون أي تغير يُذكر.

يذكر أنّ نصر اعتزلت الفن بعد زواجها من رجل الأعمال سعود الشربتلي في عام 1998، وكان اخر أعمالها في الفن مسلسل “خيال العاشق”.

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