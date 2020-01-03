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شاهدوا.. حالة غضب شديدة لدنيا بطمة بعد منعها وزوجها من السفر

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في تطور جديد في قضية ابتزاز للمشاهير وعلاقتها بحساب “حمزة مون بيبي” منعت شرطة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وزوجها البحريني ​محمد الترك​ الذي يعمل مديرا لأعمالها من مغادرة المغرب.
وأشارت وسائل إعلام مغربية الى أن بطمة وزوجها تم منعهما في مغادرة المغرب من قبل شرطة المطار، فدخلت بطمة على أثر المنع بحالة غضب شديدة.
ويذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش كان قد أطلق سراح دنيا وأختها ابتسام بكفالة 400 ألف درهم مغربي بعد الاستماع إليهم في القضية.

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