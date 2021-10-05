كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الشابة ” هاجر أحمد ” بعد إعلانها عن مرضها ودخولها إلى المستشفى .

فقال أشرف زكي في تصريحات صحفية له أن هاجر أحمد مصابة بفيروس كورونا وتتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة لسوء حالتها الصحية نظرا لنقص نسبة الأكسجين في الدم حيث تم وضعها على أجهزة الأكسجين .

وأكد أشرف زكي على أنه على تواصل دائم بزوجها رجل الأعمال ” أحمد الحداد ” وأن النقابة لن تتوانى عن تقديم الدعم لها .

وكانت هاجر أحمد قد نشرت صورة ليدها وهي معلق بها المحاليل الطبية عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها دون الكشف عن طبيعة مرضها : ” يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي ” .

وتابعت : ” ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشف مرضانا جميعا آمين يارب العالمين ” .