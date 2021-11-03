احتفل الفنان المصري “حجاج عبد العظيم” بزفاف إبنته دنيا حجاج عبـدالعظيم على المهندس أحمد عبدالفتاح نجل الخبير السياحي عبد الفتاح محمد. أمس بحضور الأهل والأصدقاء ومجموعة كبيرة من نجوم التمثيل والغناء.

إذ حضر الحفل كوكبة من نجوم الفن، من بينهم المخرج محمد النقلي وحرمه والدكتور أشرف ذكي وحرمه الفنانة روجينا والفنان خالد حجاج عبدالعظيم وعبير منير والستايلست منى الزرقاني وفيراس فهمي وحرمه الفنانة دنيا المصري ومجدي كامل وحرمه الفنانه مها أحمد ودنيا سامي وشريف باهر وإيمي طلعت ذكريا والمطربة بوسى وحمادة هـلال وعصام كاريكا وياسمين رحمي.

وأحيت المطربة بوسي، حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيـم، بعدما قدم عصام كاريكا عدد من الأغاني، وقدم بعده حمادة هلال فقرة غنائية للعروسين، وأقيم الحفل في فري جاردن بهيلتون دريم لاند، وأحياه الDJ خالد أبوزيد والفنانه وعازفة الإيقاع دنيا سامي واسلام عادل.

وحرص الفنان أشرف زكي، على التقاط صور تذكارية مع زوجته روجينا بصحبة عدد من الفنانين المتواجدين بالحفل، وكان بينهم المطربة بوسي والمنتج محمود شميس والمخرج محمد النقلي والفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد والفنانة عبير منير.

وظهر عبد العظيم في الفيديو الذى تداول بشكل كبير، وهو يحتضن ابنته أثناء استعداداتها في الفندق قبل انطلاق مراسم حفل الزفاف، بينما التقطا الكثير من الصور وهو يقبلها، وسرعان ما حصد الفيديو عدد كبير من التعليقات المهنئة للفنان على حفل زفاف ابنته.

لا يفوتك مشاهدة | هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان حجاج عبد العظيم؟

وانضم الفنان حجاج عبد العظيم، مؤخرًا، إلى فريق عمل “مسلسل السيدة زينب”، من بطولة الفنانين محمود عبد المغنى وسوسن بدر ومحمد رياض وعدد آخر كبير من الفنانين، من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

مسلسل “السيدة زينب”، بطولة كل من: محمود عبد المغني، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق.

من ناحية أخرى ما زال الفنان حجاج عبد العظيم يقوم بتصوير مشاهده فى “فيلم الجريمة” بطولة كل من: أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وماجد الكدوانى، ومن إخراج شريف عرفة.

كما يشارك حجاج عبدالعظيم في مسرحية أبو العربي، من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم، وعرضت مؤخرًا ولأول مرة بجدة السعودية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “