نشرت قناة ” mbc ” عبر حسابها على تطبيق ” تيك توك ” مقطع فيديو لمشهد محذوف من مسلسل ” البرنس ” الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي من الحلقة ال 25 .

ويظهر في المشهد الفنان محمد رمضان الذي يجسد شخصية رضوان وهو يقوم بدفن ليلي صديقة عادل ( الفنان الشاب أحمد داش ) والتي توفيت بجرعة زائدة من المخدرات .

بعدما أثار اختفاؤها المفاجئ تساؤل جمهور السوشيال ميديا أين ذهبت جثتها .. وبعد ظهور هذا المشهد تسائل المتابعون حول السبب من عدم عرضه .

ليكشف الفنان ” أحمد سعد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” السبب الحقيقي الذي دفع مخرج المسلسل أن يحذف هذا المشهد وهو أن كمية النكد فيه كانت أكبر من اللازم .