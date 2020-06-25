منذ أن عقدت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” قرانها علي رجل الاعمال المصري الشهير “أحمد أبو هشيمة “طليق النجمة اللبنانية “هيفاء وهبي”، والثلاثي يتصدر حديث مواقع التواصل الإجتماعي، والجمهور يتابع تفاصيل حياتهم بشغف، ويقحم كلاً من الفنانتين اللاتان تزوجا من نفس الرجل في مقارنة ومنافسة شرسة طوال الوقت .
بل وصل الأمر لتتبع الجمهور الإطلالات اللاتى تعتمدنها الفنانتين في اللقاءات الإعلامية وجلسات التصوير اللاتى يخضعن لها والمناسبات الرسميه التى تشهد حضورهن، وذلك لإكتشاف الإطلالات المكررة بين النجمتين، ومقارنتهن وتحديد الأجمل من بينهن بحسب تعليقات المتابعين في العديد من الإستفتاءات علي مواقع التواصل الإجتماعي .
والفيديو التالي سوف يعرض لكم بعض الإطلالات التى تنافست في أرتدائها الفنانتان والتى رصدها الجمهور في الفترة الأخيرة.. برأيكم أيهن أكثر أناقة؟
اخطر الحروب هي هذه ههههههههههههههههه واخطر من الحروب النووية هي حروب الضرات هههههههههههههههه وعادة الرجل هو الضحية او من يتأذى فيها ، او اكثر من يتأذى فيها ، فحتى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله تأذى من حروب الضرات ، في احد المرات ، السيدة عائشة تقول لضرتها الي كان يجب ان تزف فيها لرسول الله صلى الله عليه واله ، قولي له إذا دخل عليك اعوذ بالله منك ان كنت تقيا ؟؟!! لانه يحب ذلك ؟؟!! فمعناه كذبت على رسول الله صلوات الله عليه واله واذته ، كي تربح حربها مع ضرتها !!! وفعلا تطلقت ضرتها بسبب ذلك دون ان يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه واله وصابه الأسى ، رغم انه اعدل الخلق وسيدهم ومع هذا تأذى من حروب الضرات ، ولم تكن المرة الوحيدة الذي يتأذى فيها من حرب الضرات ، صلوا عليه واله فهي ليلة جمعة مباركة ، صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى ال بيتك الطيبين الطاهرين .
ياسمين طبعا احلى … حلوة وطبيعية اما الست هيفا كلها بوتوكس وشد ونفخ اش جاب لجاب
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