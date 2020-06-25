منذ أن عقدت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” قرانها علي رجل الاعمال المصري الشهير “أحمد أبو هشيمة “طليق النجمة اللبنانية “هيفاء وهبي”، والثلاثي يتصدر حديث مواقع التواصل الإجتماعي، والجمهور يتابع تفاصيل حياتهم بشغف، ويقحم كلاً من الفنانتين اللاتان تزوجا من نفس الرجل في مقارنة ومنافسة شرسة طوال الوقت .

بل وصل الأمر لتتبع الجمهور الإطلالات اللاتى تعتمدنها الفنانتين في اللقاءات الإعلامية وجلسات التصوير اللاتى يخضعن لها والمناسبات الرسميه التى تشهد حضورهن، وذلك لإكتشاف الإطلالات المكررة بين النجمتين، ومقارنتهن وتحديد الأجمل من بينهن بحسب تعليقات المتابعين في العديد من الإستفتاءات علي مواقع التواصل الإجتماعي .

والفيديو التالي سوف يعرض لكم بعض الإطلالات التى تنافست في أرتدائها الفنانتان والتى رصدها الجمهور في الفترة الأخيرة.. برأيكم أيهن أكثر أناقة؟