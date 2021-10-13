اندلع حريق هائل داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها قبل اقل من اربع وعشرين على انطلاقه يوم غد الخميس.

وقد هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطار باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

غير ان رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس أكد ان الحريق لن يؤثر على افتتاح المهرجان وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده !”.

مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده ! pic.twitter.com/n1TnVFNtd2 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 13, 2021

بينما قال المهندس سميح ساويرس في تصريحات صحفية أن “الحريق كان بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات الخارجية ولكنه أثر على المنطقة التي يقام فيها الاحتفال الخاص After Party بعد انتهاء حفل الافتتاح، المسرح نفسه الذي يقام عليه الحفل الرسمي لم يتأثر”.

هذا وسيحضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا، ومنى زكي، ويسرا، وليلى علوي، وسمية الخشاب، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وطارق لطفي، ونيللي كريم، أنوشكا، أكرم حسني، هنا الزاهد وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته روجينا، ولبلبة، وغيرهم من نجوم الفن.