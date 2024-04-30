حرص الفنان أحمد السعدني على المشاركة فى تشييع جثمان الراحل عصام الشماع بمسجد السيدة نفيسة.

حيث ظهور أحمد السعدني هو الأول بعد وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني.وبدا الفنان الشاب حزين وشاحب للغاية.

أول ظهور لأحمد السعدني

ويرتبط أحمد السعدني بالراحل عصام الشماع بعلاقة وطيدة منذ عمله هو ووالده الفنان الراحل صلاح السعدني في مسلسل “رجل من زمن العولمة”، ليجدّد التعاون معه في مسلسل “الكبريت الأحمر”.

حرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة المخرج عصام الشماع، أبرزهم: محمود قابيل، محمد مرزبان، المخرج أشرف فايق.

وفاة الفنان صلاح السعدني

وكان الموت قد غيب الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، على ما أعلن نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي على حسابه على موقع “إنستجرام“.

وأقيمت جنازة الممثل المصري،اليوم الموافق 19/4، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة.

حرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

ما المرض الذي أودى بحياة الفنان صلاح السعدني؟

سبب وفاة الفنان صلاح السعدني، يرجع إلى أمراض الشيخوخة أبرزها الزهايمر، التي تسببت في إصابته بمضاعفات صحية بدنية، والتي على أثرها توفى.

وأضاف المصدر، أن حالة الفنان صلاح السعدني، كانت متدهورة منذ فترة زمنية تفوق العامين، حتى وافته المنية اليوم.

معروف أن آخر أعمال الفنان صلاح السعدني كان مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

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