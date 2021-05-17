لا يزال تصريح الفنان حسام جنيد عن سبب طلاقه المتكرر عن زوجته الفنانة السورية إمارات رزق يثير ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين استغربوا تبربره وما قاله عن سبب انفصالهما.

وأكد النجم السوري خلال استضافته في برنامج “شو القصة” أن انفصاله المتكرر عن زوجته حدث بسبب الحسد الذي يؤمن به، مشيراً إلى أن أحد أفراد العائلة عندما رآه “شخص بيتوتي، وبعيد عن السهرات والاجتماعات بأصدقائه وغير ذلك، تدخل لنزع علاقتهما، وذلك من أجل إشغاله بشيء ليبتعد عن الفن والنجاح”.

وأوضح أن أكثر ما يؤثر على المسيرة الفنية للشخص هي عائلته، مشدداً على أنهما ليسا أول شخصين ينفصلان ثم يعودان لبعض.وتحدث أيضا عن ابنته إحساس، التي ينشر لها مقاطع مصورة عفوية باستمرار، مؤكدا انها “قلبت حياتي رأساً على عقب”.