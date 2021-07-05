دافع الفنان حسام حبيب عن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الهجوم عليها واتهامها بأنها من يقف أمام مستقبله الفني منذ زواجهما، مشيرًا إلى أنها هي من دعمته وساهمت في عودته للفن من جديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب: “إن تلك الاتهامات الموجهة لزوجته عارية تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أنها شاركت معه في دويتو غنائي أعاده للساحة بعد غياب.

وفي نفس السياق قال إن دعمه لزوجته ومساندته لها في عملها لا يقلل منه، بل على العكس يشعر بالفخر الشديد لذلك، مضيفاً: “لو شيرين فاتحة محل فول وتعرضت لأزمة هسيب فني وهنزل أقف معاها في المحل”.

وأضاف حسام، أن زوجته لطالما عرضت عليه أن يأخذ مقابلاً ماديا لكل عمل يقوم به من أجلها، ولكنه كان يرفض وقال: “كنت دايما أقول لشيرين دوري كزوج إني أزود فلوسك مش أخد منها”.

وأشار إلى أنه تعلم من شيرين المواجهة وعدم الزهد في الدنيا وكثير من الأشياء التي غيرت في شخصيته كثيراً.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، جدلاً كبيراً بعدما نشرت مجلة لبنانية تسجيلًا صوتيًا لوالد المطرب حسام حبيب، يشرح خلاله لإحدى الفتيات مُخطط نجله في السيطرة على الحسابات البنكية لشيرين وإدارة أعمالها، بالإضافة إلى إقناعه بالزواج من فتاة صغيرة السن، كي يكون لديها فرصة للإنجاب.