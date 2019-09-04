حسام حبيب يكشف سبب غياب شيرين عبد الوهاب

في مكالمة هاتفية للفنان المصري ” حسام حبيب ” لبرنامج ” ET بالعربي ” نفى كل ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة حول حمل زوجته الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” .
وأكد أن كل ما يتردد من أنباء عن حمل زوجته غير صحيح .. وأنهما كانا في لندن وليس الولايات المتحدة الأمريكية .
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يذكر أن شائعات كثيرة قد ترددت في الآونة الأخيرة بعد غياب شيرين عبد الوهاب عن المشاركة في الحفلات وسفرها مع زوجها حسام حبيب إلى إنها حامل وسافروا إلى أمريكا لاستقبال مولودهما الأول هناك .
وفي سياق آخر أصدرت الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب على موقع تويتر بيانا إعلاميا يوم أمس تنفي فيه ما تردد حول إحيائها لحفل بالرياض في السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل .
وأكد مكتب إدارة أعمالها إنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات .
بيان إعلامي
عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.
مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب
— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 2, 2019