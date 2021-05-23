علق الفنان حسن الرداد، بشكل غير مباشر، على حضور عدد من الفنانات لحفل زفاف رجل أعمال في الجونة بعد ساعات من حضورهم جنازة الفنان سمير غانم دون مراعاة لمشاعر الأسرة.

وقام حسن الرداد بإحراج هؤلاء الفنانات حيث قام بنشر صورة للممثلة هالة صدقي التي كشفت أنها اعتذرت عن حضور حفل زفاف لحالة الحزن التي تحياها، وصورة أخرى من تدوينة كتبها المنتج هشام جمال كشف فيها أن الفنان محمد حماقي أرجع عربون حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه في نفس الليلة.

واكتفى الرداد بالتعليق بإيموجي بيدين متلاصقتين وهي دلالة على الشكر، عبر صفحته بموقع الفايسبوك.

يشار أن سمير غانم وافته المنية أول أمس عن عمر يناهز 84 عامًا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وشيع أمس الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من أسرة ومحبي النجم الراحل ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين، يسرا، بيومي فؤاد، هاني رمزي وغيرهم نخبة من النجوم، كما تلقى العزاء زوجي ابنتيه حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.