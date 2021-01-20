نشر الفنان المصري ” حسن الرداد ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلالها عن الهدية الأخيرة التي تلقاها من والدته قبل وفاتها بأيام .

والتي جاءت عبارة عن سلسلة على شكل صدفة محفور عليها بالكتابة اليدوية رسالة من والدته قالت فيها : ” إلى توأم روحي وإبني وأبي وصديق العمر .. كل ثانية وأنت سعيد وعقبال ألف سنة 2/1/2021 ” .

وكتب حسن الرداد في تعليقه على الصور قائلا : ” تلك كانت آخر كلمات وداعك لي يا أمي .. كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادي .. ما كنتش أعرف إنك فوقتي من تعبك عشان تديني الهدية وتمشي بعدها على طول .. ما كنتش أعرف أن ده كان الوداع ” .

وتابع : ” لآخر لحظة كنتي بتعملي كل حاجة عشان تسعديني وتعزمي الناس اللي بحبهم عشان تفرحيني وإنتي يا حبيبتي كان كلك ألم لكن ابتسامتك على وشك طول الوقت .. الله يرحمك يا نور عيني وإن شاء الله في الجنة وإن شاء الله ألقاكي في الجنة ” .