نعى الفنان ” حسن الرداد ” وفاة الفنان ” سمير غانم ” والد زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا ومشاكل في الكلى .

فكتب حسن الرداد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” إنا لله وإنا اليه راجعون .. وداعا حمايا الغالى وأطيب إنسان قابلته فى حياتى .. أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله ” .

وكشف حسن الرداد عن مفاجأة حول سبب وفاة سمير غانم بأنها ليست بسبب فيروس كورونا .. فتابع قائلا : ” ملحوظة : الوفاة ليست بسبب كورونا ” .