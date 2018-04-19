حسن الشافعي يرزق بمولودة جديدة.. خمنوا الإسم الذي اطلقه عليها!!

كشف الموزع الموسيقي ​حسن الشافعي​ انه رزق بمولودة أطلق عليها أسم “علية”.

الشافعي كشف عن الخبر عندما نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث صورة بدت يد “علية” فيها وعلق عليها بالتالي:

“نرحب بعالية حسن الشافعي لهذا العام… أحبك دون شروط”.

Welcome Alia Hassan El Shafei to this world. You have my unconditional love ♥️ pic.twitter.com/l4wl4JwwVp — Hassan El Shafei (@Hassanelshafei) April 18, 2018

وانهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل على الصورة حيث قدموا التهاني لحسن الشافعي وتمنوا للمولودة الجديدة عمرا مليئاً بالنجاح.

يذكر ان حسن الشافعي لمع نجمه في العالم العربي بعدما تم ضمه للجنة تحكيم برنامج “آراب ايدول” فحقق شعبية واسعة.