حسن الشافعي يرزق بمولودة جديدة.. خمنوا الإسم الذي اطلقه عليها!!

كشف الموزع الموسيقي ​حسن الشافعي​ انه رزق بمولودة أطلق عليها أسم “علية”.

الشافعي كشف عن الخبر عندما نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث صورة بدت يد “علية” فيها وعلق عليها بالتالي:

“نرحب بعالية حسن الشافعي لهذا العام… أحبك دون شروط”.

Welcome Alia Hassan El Shafei to this world. You have my unconditional love ♥️ pic.twitter.com/l4wl4JwwVp

— Hassan El Shafei (@Hassanelshafei) April 18, 2018