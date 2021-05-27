طرح الفنان المصري ​حسن شاكوش​، فيديو كليب لأغنيته الجديدة “حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت” على قناته الخاصة على يوتيوب.

وتعاون حسن في هذا الكليب مع المخرج هادي الباجوري، وكان من الملفت، وجود الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​ كضيفة شرف ترقص مع حسن في الفيديو.

وتصدر الفيديو كليب موقع التواصل الإجتماعي، وحصد أكثر من مليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن “حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت”، هي من كلمات محمد غباشي ومصطفn الجن، وألحان حسن شاكوش، توزيع موسيقي وهندسة صوتية إسلام ساسو.





