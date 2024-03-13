تصدر اسم الثنائي حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق ترند موقع X في مصر بعد دقائق من طرح الفنان رامز جلال، الإعلان الرسمي لبرنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر“، والذي يتم عرضخ حاليًا في رمضان 2024.

شاكوش وطليقته مع رامز جلال

وأظهر الإعلان التشويقي أول ظهور للثنائي حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق وجهاً لوجه بعد انفصالهما؛ حيث تدور فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

وخطفت ريم طارق الأنظار في الجزء الأخير من البرومو، بعدما ظهرت وهي تصرخ قائلة: “مينفعش مينفعش”، تعبيراً عن رفضها التواجد في مكان مغلق واحد مع زوجها السابق حسن شاكوش، الذي ظهر مستلقياً على الأرض ومتأثراً بسقوطه من فتحة سرية داخل المصعد.

برامج رامز جلال

وبدأ رامز جلال سلسلة برامجه في عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم الذي قدم منه موسمين، ليبدأ أول برامجه في المقالب عام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد وحتى آخر برامج رامز نيفر إيند عام 2023.

برنامج رامز جاب من الآخر

هذا وقد كشفت قناة MBC مصر، عن برومو برنامج مقالب الفنان رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، والذي يحمل عنوان “رامز جاب من الأخر”.

حيث أظهر البرومو تفاصيل المقلب الذي يتعرض له ضحايا هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: كريستيانو رونالدو، إمام عاشور، محمود كهربا، غادة إبراهيم، عمرو يوسف، محمد عب المنعم، علي البليهي.

بالإضافة إلى أحمد السقا، باسم سمرة، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني وزوجته.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف، مثل استضافته لمغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، سمية الخشاب وأيتن عامر، أحمد السقا وباسم سمرة، محمد الشرنوبي وسارة الطباخ ومها أحمد وفادي خفاجة.

أما عن موعد العرض فسيعرض برنامج “رامز جاب من الآخر” في رمضان 2024 عقب آذان المغرب على شاشة MBC مصر.

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